Udinese-Roma, quando si recupera la partita: tutte le ipotesi dopo la sospensione per il malore di N'Dicka

di Redazione web

Udinese-Roma è stata sospesa a causa del malore di Evan Ndicka, che ha accusato un malore al petto e si è accasciato in campo. Tutti i calciatori in campo hanno richiamato l'attenzone dei paramedici, che sono entrati in campo per soccorrere il numero 5 giallorosso con il defibrillatore. Attimi di paura e fiato sospeso in tutto lo stadio, con tifosi e calciatori che hanno atteso notizie sul difensore. Dopo circa 10 minuti di attesa, Daniele De Rossi ha chiesto all'arbitro Pairetto di sospendere la partita, con il direttore di gara che ha spedito tutti negli spogliatoi poco dopo l'80'.

Quando verrà recuperata

La partita è stata rinviata a data da destinarsi e il recupero potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Non si sa bene quando la partita verrà recuperata, ma per ora ci si può basare sulle notizie che si sanno riguardo Fiorentina-Atalanta. Visto che l'Udinese non gioca competizioni infrasettimanali, tutto dipende dalla Roma e dal cammino in Europa League.

Se la Roma dovesse essere eliminata dal Milan giovedì 18 aprile, allora la gara potrebbe essere giocata la settimana successiva o anche quella dopo. Se invece, i giallorossi dovessero continuare allora la data slitterebbe ai mesi successivi. L'ipotesi peggiore è quella che accomuna anche Fiorentina-Atalanta ovvero che la partita si giochi a fine campionato con il cammino che non si ferma per la Roma in Europa League. In caso i giallorossi dovessero raggiungere la finale, allora il match contro l'Udinese verrebbe recuperato a giugno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 20:19

