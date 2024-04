Sassuolo-Milan 3-3, pagelle: difesa da incubo, Loftus-Cheek continua il suo momento no

di Luca Uccello

SPORTIELLO 6 Dopo due vittorie, la terza va male. Solo un punto. Ma non per colpa sua. Assolutamente.

FLORENZI 4 Corre al rallentatore, Laurienté no. È questa la differenza…

KJAER 4 Spettatore non pagante per quasi un’ora di gioco. Esce senza fiato, senza forza. Cambio obbligato (54' Gabbia 6: quando tocca a lui il Sassuolo non attacca più, non ne ha più la forza)

THIAW 4 Sbaglia sul primo gol, non aiuta sul secondo come nel terzo. Ma perché insistere ancora su di lui? Si prende pure un giallo per un’inutile gomitata. Giallo che gli fa saltare il derby. Finisce zoppicando. Veramente una giornataccia.

THEO HERNANDEZ 5 Nemmeno Theo si salva dal disastro difensivo. Almeno lui prova anche ad attaccante, a fare la differenza.

ADLI 5 Non riesce a far girare la squadra. E non la prima volta. Diciamo che il Milan ha bisogno anche di un regista? La risposta la darà Zlatan in estate (82’ Okafor 7: Noah salva ancora una volta la squadra, i suoi compagni. Ci riesce al primo colpo!).

MUSAH 6 Dal suo piede la rete di Rafa. Corre tanto, si sacrifica molto. Ma è lui il primo sacrificato di Pioli. (55’ Giroud 5: Fa fatica. Fatica ad arrivare prima su ogni pallone. Siamo quasi alla fine, poi c’è l’MLS, un altro campionato…).

CHUKWUEZE 6,5 Due palloni, due reti.

LOFTUS-CHEEK 5 Continua il suo momento no. I paragoni con Frank Kessie gli hanno fatto non male ma malissimo. (55’ Reijenders 6: prova a dare una scossa al Milan. Ci riesce)

RAFAEL LEAO 6 Una rete alla Rafael Leao. Una rete che non vale ancora niente. Serve segnare con la Roma. Serve farlo con l’Inter. Non con il Sassuolo. Chiede e ottiene di restare in campo ma la sua ripresa è nuovamente da dimenticare.

JOVIC 6 E sono sei. Sei reti in una campionato con poco spazio, poco più di 700 minuti in campo. Una conferma della sua utilità anche se la prossima stagione serve un vero numero nove. E forse servirebbe anche un’altra signora riserva. Vedremo cosa deciderà Zlatan Ibrahimovic.

PIOLI 6 Inizio scioccante. Finale da Milan. Tra i novantacinque minuti tante occasioni, tanti gol, due annullati. Due che avrebbero cambiato la partita e il risultato.Tanti errori dietro, disattenzioni ma sull’atteggiamento non c’è niente da dire. Ora arriva una settimana decisiva. Questa volta per davvero.

Domenica 14 Aprile 2024, 17:39

