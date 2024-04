Lazza canta cori contro i napoletani: beccato dalle telcamere a San Siro, bufera dopo Milan-Roma

di Redazione web

Beccato dalle telecamere a canticchiare un motivetto non come tutti gli altri. Così Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, finisce al centro di un caso social nel bel mezzo di Milan-Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

I cori contro i napoletani

Il rapper milanese era proprio a San Siro per seguire da vicino il Milan, sua squadra del cuore, quando le telecamere lo hanno inquadrato beccandolo in un momento molto delicato: «Napoletani, voi siete napoletani...» canticchia Lazza tra un commento tecnico e l'altro.

Il coro era rivolto dai tifosi milanisti ai romanisti presenti allo stadio stasera, accusati di essere “napoletani” con tanto di dispregiativo significato. Il video ha fatto presto il giro dei social. Lazza, tra le altre cose, è molto legato al mondo della musica napoletano: due anni fa infatti aveva inciso insieme con Geolier “Chiagne”, brano che è stato tra le top hits in Italia a lungo.

