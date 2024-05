Nonno e nipote muoiono a distanza di poche ore: il dramma inspiegabile

di Andrea Zaccaria

Un doppio lutto, a distanza di ore. Un‘intera comunità, quella di Ostuni, affranta per una coincidenza triste e cruenta che ha colpito la famiglia Marinò. Prima nonno Nicola di 91 anni, poi la nipote Rosa di 41 anni. Una drammatica vicenda che ha lasciato un doloroso vuoto nella Città Bianca, un destino inspiegabile per come si è manifestato. Nicola Marinò si è spento lunedì 29 aprile e ieri è avvenuta, presso la parrocchia della Madonna del Pozzo, la celebrazione delle esequie. La famiglia, già in lutto per la perdita del nonno, dopo poche ore ha dovuto salutare anche Rosa Marinò.

Un dolore che si aggiunge al dolore, soprattutto per Tonio, che in poche ore ha perso il padre e la figlia. I funerali della giovane 41enne ostunese si terranno, invece, oggi, primo maggio, presso la chiesa di San Luigi Gonzaga. Rosa lascia i genitori Tonio e Anna, la sorella Mariella, il cognato Gianfranco e la nipotina Alessia. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una ragazza solare, generosa e di ottima compagnia.

Chi era Rosa Marinò

Rosa Marinò frequentava le parrocchie di Ostuni e qui ha avuto modo di farsi conoscere e vivere esperienze di comunità.

Provava a fronteggiare lo sconforto di alcuni momenti rifugiandosi nella famiglia e nell’amore che accompagnava i suoi giorni. Anche quelli più bui, quando la sofferenza aumentava. Lei ha sempre affrontato con coraggio ogni esperienza: rallegrando per i momenti di spensieratezza e cercando, negli sguardi di chi le era più vicino, sostegno.

E dalla sua famiglia lo ha sempre ricevuto. «Una ragazza dolce e solare» raccontano diverse amiche. Ed in tanti in queste ore sui social hanno manifestato la vicinanza all’intera famiglia. Particolarmente provato Tonio Marinò, figlio di Nicola e padre di Rosa. Due lutti ravvicinati che hanno scosso lui e chi gli è attorno, persone apprezzate e stimate dalla comunità ostunese. In questi momenti di smarrimento, sono tante le testimonianze di affetto e vicinanza che stanno giungendo ai familiari. Una comunità incredula davanti ad un doppio dolore.

