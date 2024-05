Paul Auster, morto il grande scrittore americano autore della «Trilogia di New York»: aveva 77 anni L'autore si è spento per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times







di Redazione Web Paul Auster, il prolifico scrittore americano autore della 'Trilogia di New York', è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times. Aveva 77 anni. Auster è deceduto nella sua casa di Brooklyn, scrive il giornale, che cita un'amica dello scrittore, Jacki Lyden. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 07:56

