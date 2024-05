Scarlett Johansson, dura accusa a OpenAI: «Hanno copiato la mia voce per ChatGPT». Poi la decisione

di Cristina Siciliano

Scarlett Johansson, meglio conosciuta al pubblico come ScarJo, su tutte le furie contro l'intelligenza artificiale. L'attrice, inconfondibile per la sua voce rauca e profonda ha minacciato un'azione legale contro OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT. «Quando l'ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza», ha raccontato l'attrice al Washington Post. L'attrice ha dichiarato di non aver mai dato il suo assenso pur essendo stata stata contattata ben due volte da Altman che le ha spiegato come la sua voce sarebbe stata «di conforto» per i clienti e «in grado di colmare il gap tra aziende tech e creativi».

La replica di Altman

Altman a sua volta ha negato di aver rubato la voce a Scarlett Johansson. «Quella di Sky non è la sua e non c'è mai stata l'intezione di fargliela assomigliare - ha spiegato - Abbiamo scelto l'attrice dietro Sky prima di contattare Scarlett. Ciononostante abbiamo deciso di mettere Sky in pausa per rispetto nei suoi confronti». La voce, alla pari delle altre di ChatGpt-4o - Breeze, Cove, Ember e Juniper - sarebbe stata registrata la scorsa estate.

La disputa

Secondo Alissa Wilkinson, critica cinematografica del New York Times, OpenAi l'ha disegnata con in mente una donna «vagamente provocante e attenta ai tuoi bisogni», proprio come quella del film premio Oscar di Spike Jonze su un uomo (Joaquin Phoenix) che si innamora di un computer. Il film era ambientato in una Los Angeles futuribile in cui l'uscita sul mercato di un nuovo sistema operativo provvisto di intelligenza artificiale, in grado perfino di apprendere ed elaborare emozioni, rivoluzionava inaspettatamente il rapporto con la tecnologia. La disputa va al cuore delle preoccupazioni dei creativi di Hollywood su come l'IA rischi di danneggiare seriamente il loro lavoro.

Proprio ieri 20 maggio, prima che Scarlett Johansson diffondesse il suo comunicato, OpenAI ha annunciato di voler sospendere la voce Sky, in seguito "alle tante domande" su come l'azienda crea le sue voci. OpenAI si è così difesa dalle accuse dell'attrice sostenendo che la voce virtuale incriminata «appartiene a un'altra attrice professionista.

