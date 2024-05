«Con i capelli corti hai perso fascino, sembri non curata»: la replica di Kasia Smutniak agli hater è da applausi

di Cristina Siciliano

Il taglio di capelli corto non rappresenta più appannaggio degli uomini, né tanto meno su una donna rappresenta per forza trasgressione e audacia. Oggi sono femminili, cool, elegantissimi e trasversali e soprattutto, evidenzia la naturale bellezza e, perché no, il carattere di chi li indossa. Lo sa bene Kasia Smutniak che ha puntato tutto su un taglio corto, anzi cortissimo. Il taglio dell'attrice è un genderless e può essere portato da tutti tant'è che rappresenta un simbolo di libertà di stile e fluidità davvero interessante. Nelle ultime ore però un utente Instagram ha commentato la foto dell'attrice criticando il suo look e dicendo che «ha perso un fascino femminile e in molte foto sembra non curata».

La replica

Kasia Smutniak non ci ha pensato due volte a rispondere al commento dell'hater. «Non sei l'unica a scrivermi pensieri simili - ha scritto l'attrice nelle sue Instagram stories -. È interessante vedere quanto il concetto del capello lungo è associato alla femminilità, alla bellezza e al benessere in generale. È puramente estetica.

L'attrice ha aggiunto: «Ti consiglio di tagliare la tua chioma lunga, sentire il vento sulla nuca, sentirti libera e leggera almeno una volta nella vita. La femminilità è fatta di così tante sfumature che sarebbe un peccato viverla in un’unica maniera». Kasia ha pubblicato poi un'altra foto che la ritrae in compagnia delle sue galline. «E poi con i capelli lunghi non potrei sentirmi in totale sintonia con le ragazze - ha commentato ironicamente l'attrice -. Anche lei, che è decisamente una lei, ha optato per un corto. Il vento sulla nuca vale per tutte e due».

