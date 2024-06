Selvaggia Lucarelli: «Chiara Ferragni non è mai stata un'imprenditrice digitale. Lei e Fedez sono un'operazione commerciale incredibile»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli ha presentato il suo libro "Il vaso di Pandoro" nel salotto di Francesca Fialdini. La giornalista, a "Da Noi... a Ruota Libera" ha spiegato l'inchiesta - che poi ha portato alla scrittura del libro -condotta sul caso Balocco - Chiara Ferragni: «In questa vicenda è mancato quello spazio che c'è tra la critica e la lode. I Ferragnez non sono mai stati trattati dalla stampa come un fenomeno sociologico ma un fenomeno di gossip. Io, invece, mi sono resa conto che loro avevano potere, li abbiamo visti entrare in qualsiasi aspetto dalla vita: in politica, ad esempio. C'era così tanta adulazione nei loro confronti per cui chiunque muovesse una critica nei confronti dei Ferragnez era "ossessionato". Non si poteva dire nulla di loro sennò passavi da invidiosi».

Selvaggia Lucarelli e "Il vaso di Pandoro"

Selvaggia Lucarelli, parlando dei contenuti all'interno del suo libro, ha spiegato: «Chiara Ferragni ha avuto un mezzo potentissimo. Lei è nata nel 2009 quando nacquero i blog di moda in America e lei, in una delle prime interviste, disse "I blogger sono ciò di quanto più vicino ai consumatori". All'inizio della sua carriera, è stata molto aiutata dal suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli. Noi abbiamo immaginato Chiara Ferragni come una grande imprenditrice digitale ma, in realtà, non lo è mai stata perché è sempre stata affiancata da altre figure, prima Pozzoli, poi, un altro collaboratore e, infine, Fabio D'Amato.

I contenuti con i figli

Selvaggia Lucarelli ha concluso commentando la presenza continua di Leone e Vittoria sui profili social di Chiara Ferragni e Fedez: «I Ferragnez hanno sempre dichiarato di non avere mai guadagnato sull'immagine dei loro figli ed è vero perché non sono mai apparsi in nessuna pubblicità. Il fatto è che hanno sponsorizzato il brand Ferragnez».

