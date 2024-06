Venezia promosso in A: Cremonese battuta 1-0 nella finale di ritorno playoff di serie B, decide il gol di Gytkjaer

di Redazione web

Il Venezia è l'ultima squadra promossa in serie A. Nella finale di ritorno playoff di serie B ha battuto in casa 1-0 la Cremonese allo stadio Penzo e, in virtù del pari senza gol dell'andata in trasferta, è stato promossa in massima serie e si va ad aggiungere a Como e Parma. Decisiva la rete al 24' dell'arancioneroverde Gytkjaer, già fondamentale con i suoi nella finale playoff che la squadra veneta aveva vinto contro il Monza nel 2022.

Per la squadra di Vanoli, giunta terza nella stagione regolare in serie A e che aveva eliminato prima in Palermo, è ora festa grande. Niente da fare per la Cremonese di Stroppa che vede svanire il sogno promozione proprio all'ultimo ostacolo, dopo aver fatto fuori il Catanzaro in semifinale.

