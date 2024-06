India, caldo estremo: 85 morti in 24 ore. Temperature oltre i 50 gradi, carenza d'acqua nelle città. Cosa sta succedendo

di Redazione web

India, sono 85 le persone uccise dal caldo estremo nelle ultime 24 ore. Lo confermano le autorità degli Stati colpiti dall'ondata di caldo senza precedenti, che negli ultimi giorni ha fatto salire le temperature anche oltre i 50 gradi. Il maggior numero di vittime, 46, è stato registrato nello stato orientale dell'Odisha, dove il caldo è stato esacerbato da un alto tasso di umidità. Gli altri Stati maggiormente colpiti sono Bihar, Jharkhand, Rajasthan e Uttar Pradesh. E Nuova Delhi boccheggia ancora sotto una cappa di afa da record.

Caldo record

Tutto è iniziato tre settimane fa, con le temperature massime che si sono avvicinate ai 35 gradi, tipici della stagione. Poi sono arrivati i 40 gradi fissi, senza tregua. In totale assenza non solo di un temporale ma anche della minima goccia di pioggia. Infine, in una progressione rovente di ondate di calore che hanno coinvolto la capitale e ampie aree del nord dell'India, con vampate che tolgono il fiato e sembrano strappare la pelle, le massime a Delhi hanno toccato i 45 gradi, sono salite a 49,9 fino al record di 52,3 gradi registrati nella stazione meteo di Mungeshpur, 30 chilometri a nord dal centro di Delhi.

A New Delhi, così come negli Stati confinanti dell'Haryana, in vaste aree dell'Uttar Pradesh e del Punjab, si vive da due settimane con temperature dai 45 ai 47 gradi, che nemmeno la notte scendono sotto i 35.

Emergenza acqua

Allarma inoltre la carenza d'acqua: la capitale indiana non è ancora in emergenza, ma la fornitura è già sospesa alcune ore al giorno nelle aree più densamente popolate. Il governo ha emanato oggi una serie di misure per contrastare gli sprechi, vietando di lavare le auto, di superare i livelli prescritti nelle cisterne e di utilizzare l'acqua per i cantieri. Maggio è sempre stato un mese torrido per Delhi; ma, e questo è confermato dall'Istituto meteo, mai come nel 2024 le ondate di calore sono state così intense e continue. Con il record mondiale assoluto di caldo mai registrato sulla Terra (i 56,7 gradi del 10 luglio 1913 nella Death Valley) pericolosamente a portata di mano.

