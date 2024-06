Oroscopo di lunedì 3 giugno 2024, inizio settimana frizzante: i problemi si sgonfiano. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di lunedì 3 giugno 2024. La settimana è ricca di novità per i segni. Il cielo vede Giove nel segno dei Gemelli, con Venere e Sole. La luna in Toro porta saggezza e riflessione per diversi segni. Il consiglio del giorno per tutti è: «Godersi le novità». Molte persone stanno vivendo grandi cambiamenti. Hanno paura e non sanno cosa potrebbero portare in futuro. Ma, forse, è arrivato il momento di vedere le novità con un pizzico di positività. Rivincite per i segni di Fuoco. I segni di Terra sono determinati. Quelli d'Aria si godono l'amore e i segni d'Acqua iniziano a nuotare in acque meno mosse.

Le previsioni di Leggo per lunedì 3 giugno 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.