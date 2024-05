Angelina Mango, arrestato il suo stalker: un 49enne la tempestava di messaggi su Whatsapp e lettere

di Cecilia Legardi

Angelina Mango è stata vittima di stalking: tempestata di messaggi e lettere da un uomo 49 enne residente a Ferrara. Le forze dell'ordine lo hanno arrestato ed è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cona.

Angelina Mango vittima di stalking, l'arresto

Sono stati mesi di grande emozione per la cantante, tra la vittoria a Sanremo, la partecipazione a Amici e l'Eurovision. Ma non sono mancati i problemi, purtroppo: la ragazza è stata vittima di stalking. Un uomo per diverso tempo ha perseguitato la giovane cantante e la mamma Laura Valente ed è stato fermato nei giorni scorsi. Si trovava già ai domiciliari per reati precedenti. E' stato prelevato dalla propria casa nel ferrarese dai carabinieri di Mesola ed ora si trova nel reparto psichiatrico della struttura ospedaliera. Il giudice di Milano che ha seguito la causa attende una valutazione su un'eventuale infermità mentale prima di deliberare una sentenza più dura.

Lo stalker era finito agli arresti domiciliari a febbraio, proprio dopo una denuncia da parte di Angelina Mango che avrebbe dovuto impedirgli di comunicare con lei, ma il 49enne ha continuato a inviarle messaggi WhatsApp e raccomandate. Ora i fan augurano ad Angelina di potersi riprendere dalla vicenda e attendono il suo tour, che rappresenterà un altro importante passo per la sua carriera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA