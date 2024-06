«Meghan e Kate non hanno indossato la tiara nuziale di Lady Diana quando si sono sposate». Ecco perché

di Sara Orlandini

I matrimoni reali sono sempre grandi eventi non solo per la monarchia inglese ma anche per il resto del mondo: basti pensare che quando si sono sposati William e Kate, così come Harry e Meghan, le nozze sono state trasmesse in mondo visione. I sudditi più esperti della Royal Family, ricordando bene il matrimonio di Lady Diana e dell'allora principe Carlo, hanno notato che la tiara delle due giovani spose non era quella indossata dalla principessa del Galles.

Solitamente, infatti, chi si sposa indossa il gioiello portato da qualche altra regina o principessa della famiglia. Ecco che cos'ha rivelato l'esperta Lauren Kiehna.

La tiara di Lady Diana

Durante i preparativi per il suo "Royal Wedding" nel lontano 1981, Lady Diana mostrò subito a tutti di che pasta fosse fatta: rinunciò, infatti, a indossare una delle tiare reali che le erano state proposte. La principessa del Galles preferì la Spencer Tiara, un gioiello straordinario proveniente direttamente dalla collezione della sua famiglia e che era stato indossato anche dalle sue sorelle Sarah e Jane. La coroncina di diamanti serviva a fissare alla sua chioma il velo lungo ben 14 metri. Ebbene, né Kate Middleton né Meghan Markle indossarono quel gioiello.



Lauren Kiehna di The Court Jeweler ha spiegato a Hello!: «È semplice, perché la tiara non appartiene alla Famiglia Reale». Kate e Meghan, comunque, hanno indossato due tiare meravigliose nel giorno dei loro matrimoni.

I gioielli di Kate e Meghan

Quando Kate Middleton sposò il principe William il 29 aprile 2011, indossò la tiara Cartier Halo della regina Elisabetta II, composta da 739 diamanti a taglio brillante e 149 diamanti baguette. La rivista Tatler aveva descritto come "ottima" la scelta di Kate in quanto la tiara da lei scelta era ottima per i principianti, dato che non causava mal di testa.

Meghan Markle e il principe Harry convolarono a nozze il 19 maggio 2018 e per l'occasione, la Duchessa di Sussex indossò la tiara a fascia di diamanti appartenuta alla regina Mary. Nel suo libro autobiografico Spare, Harry descrive alla perfezione il giorno della scelta del gioiello da indossare e spiega: «La nonna (Regina Elisabetta II, ndr) aveva scelto cinque diademi dal caveau. Uno più incredibile dell'altro».

