Carta della cultura giovani e del merito, domande entro giugno: come fare richiesta, cosa si può comprare e i requisiti. Tutte le risposte

Niente più bonus 18App, a sostituirlo dal 2024 ci sono due nuove aiuti per i giovani: due carte dal valore totale di 1.000 euro. Sono la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”. Le domande per ottenere i due buoni dal valore di 500 euro l'uno vanno presentate entro il mese di giugno. Ecco tutte le risposte per chi vuole sapere come ricevere i bonus.

Nello specifico

A cambiare la tipologia di bonus ci ha pensato la legge di bilancio approvata nel 2023, stabilendo che da gennaio 2024 la 18App lasciasse il posto al bonus cultura, finalizzato allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani. Questo bonus è riservato solo ai ragazzi che posseggono determinati requisiti. Inoltre, è diviso in due: la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”. Ciascuna di esse richiede il possesso di determinate caratteristiche: entrambe destinati ai neodiciottenni.