⁠⁠Sanremo 2024, Lazza accusa: «Artisti che fanno finta di suonare uno strumento sul palco». Poi cancella il tweet

Lazza è stato ospite di Sanremo sul palco Suzuki di Piazza Colombo, dove si è esibito con una delle canzoni in gara lo scorso anno, Cenere. L'artista, nonostante qualche problema di audio, ha riacceso i fan che si trovavano fuori dal teatro Ariston che hanno cantato a gran voce il suo brano arrivato al secondo posto, dietro Due Vite di Marco Mengoni.

Lazza non aveva di certo esaurito tutte le energie perché è tornato su X più carico di prima, pronto a lanciare una frecciatina agli artisti in gara quest'anno a Sanremo.

La frecciatina di Lazza

Lazza ha condiviso su X una frecciatina a chi lo ha criticato per aver usato l'autotune durante la sua esibizione: «Invece di lamentarvi dell'autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in TV fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa».

L'artista ha poi cancellato il tweet, scrivendo: «Odiate i bugiardi, ma vi sta sul ca**o chi vi dice la verità».

