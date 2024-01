Lazza, la storia con Debora è chiusa. Chi è Greta, la nuova fidanzata (ex di Fedez)

di Dajana Mrruku

Jacopo Lazzarini, meglio conosciuto come Lazza, ha scalato le classifiche musicali in pochissimo tempo, diventando uno dei volti più influenti del rap italiano. Dopo la sua partecipazione a Sanremo con la hit "Cenere", il successo con i duetti d'estate e la collaborazione con Fedez per Boem, il drink alcolico con zero calorie. Con quest'ultimo, il rapper sembra condividere molto più di una collaborazione commerciale. Stando alle ultime indiscrezioni, Lazza si starebbe frequentando con una certa modella che si chiama Greta Orsingher, nome non nuovo a Fedez

Lazza, la nuova fidanzata è l'ex di Fedez

Correva l'anno 2016, Chiara Ferragni era ancora lontana (non troppo) dai radar di Fedez che si era lasciato da poco con la sua storica fidanzata, Giulia Valentina e si stava godendo il periodo da single, uscendo e divertendosi. Una delle sue ultime conquiste, prima di scrivere a Chiara Ferragni è stata proprio Greta Orsingher, modella e influencer che ha partecipato a "La Scimmia".

I due sono stati insieme a Formentera, ma delle foto pubblicate sui social in quei giorni non c'è nessuna traccia: che le abbiano cancellate appositamente?

Vacanze col sorriso

Greta e Lazza, intanto, si trovano a Saint Moritz dove stanno trascorrendo una divertente settimana bianca, tra neve e scii, come dimostrato dalle loro storie su Instagram e post, nonostante i due non abbiano ancora reso ufficiale e pubblica la loro relazione.

