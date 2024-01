Lazza contro Bugo, volano insulti: «Fallito», «ciuccialatte», il botta e risposta al veleno. E lui lo chiama "Lavazza"

di Dajana Mrruku

Il metaverso è qualcosa di cui sappiamo davvero poco. E la lite tra Bugo e Lazza è forse una di quelle situazioni surreali che nessuno si sarebbe aspettato. Ma cosa ha fatto scatenare questo scambio di insulti e frecciatine al veleno tra i due?

A quanto pare tutto sarebbe partito da Lazza che in un suo brano ha citato Bugo e quella frase diventata, ormai, cult, «Che succede?». Tutti si ricordano della lite sul palco di Sanremo tra Bugo stesso e Morgan che cambiò il testo del brano che portavano insieme in «le brutte intenzioni, la maleducazione...». Il cantante, ormai stufo di essere bersaglio e protagonista di meme, ha risposto una volta per tutte.

Mamma mia Bugo, che succede? (Cit)

Ma poi che insulto è “CIUCCIALATTE”



Mangiatela un emozione ogni tanto. https://t.co/iAuJhViLM7 — LAZZA (@thelazzinho) January 16, 2024

La lite su X

«E arriva l’ennesimo rapper di mer*a che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di culo e altre frasette da prima elementare. Minchia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra mer*a e rideremo noi.

Il primo a rispondere è Lazza, con il quale inizia un vero e proprio scontro sui social. «Mamma mia Bugo, che succede? (cit.) Ma poi che insulto è "Ciuccialatte"? Mangiatela un'emozione ogni tanto», ha risposto Lazza, seguito poi da Bugo che dice: «Ue coda di paglia mangiatela un emozione (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario smemoranda dai pensaci hai un futuro».

Lazza non si fa di certo trovare impreparato: «Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di mer*a? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficienza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi». Ancora Bugo: «Vedi che hai la coda di paglia? Io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi sei anche simpatico ma amen buona carriera forza Juve».

Il rapper ha cercato di chiudere la lite con «Sei un paracu*o, un fallito con la chitarra. Coda di paglia? La coda io ce l’ho ai concerti, cosa che ai tuoi non ho visto caro il mio Bugo. Giuro che non mi ricordo una canzone di sto tipo». Bugo risponde con «Ah ecco la mettiamo sui numeri? Tipico dei perdenti. Ma amen, bravo Lavazza tu pensa alle tue mer*ate che alle mie canzoni ci penso io».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA