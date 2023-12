Morgan e Bugo, confessione choc di Gilles Rocca: «Ecco cosa è successo davvero a Sanremo»

di Marta Goggi

Morgan e Bugo avevano fatto motlo parlare a Sanremo 2020, il siparietto sul palco del Festival è rimasto quasi un fatto storico per il programma. Protagonista secondario di quella scena è stato anche Gilles Rocca, che allora faceva il fonico e da quel momento ha ricevuto un successo straordinario. Oggi a tornare a parlare dalla vicenda è proprio lui.

La confessione di Gilles Rocca

Morgan e Bugo al Festival di Sanremo del 2020, aveva discusso perchè il cantautore aveva modificato, senza dire nulla all'altro, il testo di 'Sincero'. In merito alla vicenda Rocca ha raccontato: «Posso confidare una cosa? Arriva da me Morgan e mi dice: ‘Io voglio andare via’. ‘Guarda Marco, non puoi andare via. L’unica che potresti fare è farti eliminare’. ‘Beh, come si fa?’. ‘Cambia il testo’. E ha cambiato il testo. Dopo tre anni posso dirlo. Ho fatto una battuta, perché uno dei pochi motivi per essere squalificati è cambiare il testo. E neanche l’orchestra e il direttore d’orchestra si erano accorti di questa cosa, infatti continua a cantare tutto il pezzo. Quando hanno capito che aveva cambiato il testo, è stata abbassata la musica».

