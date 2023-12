Morgan risponde (di nuovo) a Fedez: «Sgarbi e Meloni? Si vede che di musica non ne capisce. L'anno prossimo XFactor lo fa da solo»

Non si arresta la furia di Morgan che, dopo le ultime dichiarazioni in diretta di Fedez, durante la semifinale dei live di X Factor, andati in onda ieri sera, 30 novembre, è tornato per replicare.

Il marito di Chiara Ferragni ha rispedito al mittente le accuse dell'ex cantante dei Blu Vertigo, ma quest'ultimo non si è fatto trovare impreparato e ha risposto questa mattina nella chat su Whatsapp creata con alcuni giornalisti del mondo dello spettacolo. Andiamo a leggere cosa ha detto Fedez ieri sera in diretta e la reazione di Morgan.

