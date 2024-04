Fedez «discute» con la sua assistente Eleonora Sesana: «Basta hai rotto il ca***». Cosa è successo

di Redazione web

Fedez e la sua assistente personale Eleonora Sesana oltre a essere colleghi di lavoro sono anche amici e, proprio per questo motivo spesso, scherzano e si scambiano battute simpatiche. Così, è successo anche nelle ultime storie Instagram pubblicate dal rapper che, per l'ennesima volta ha ripreso l'esterno del suo nuovo ufficio: una chiesa sconsacrata in zona Crocetta a Milano. Quando Eleonora lo ha visto con lo smartphone in mano, lo ha ripreso subito in modo colorito.

Fedez e la sua assistente Eleonora

Eleonora Sesana è la personal e communication assistant di Fedez, ovvero la sua assistente personale che spesso è con lui in ufficio o quando viaggiano per lavoro. La 33enne di Milano non ama mostrarsi sui social e per questo il suo profilo Instagram è privato e quando il rapper la riprende lei cerca sempre di defilarsi.

Fedez e le paparazzate con Eleonora

Nel corso degli anni, Fedez ed Eleonora Sesana sono stati spesso paparazzati insieme più volte ma sempre e solo per motivi lavorativi. Tuttavia spesso, sono stati scambiati per una coppia e per questo motivo il rapper, in occasione del compleanno di Eleonora, ha deciso di regalarle una torta con tutti i titoli di giornali che riportavano il loro presunto e falso flirt.

