Fedez, il compleanno di Eleonora Sesana: «La tua vita è come un film. Tanti auguri compagna di avventure»

Fedez, dopo diverse settimane negli Stati Uniti (prima, è stato a Miami con Leone, Vittoria e i genitori e, poi, in California, al Coachella Festival) è tornato a Milano. Il rapper sui social ha voluto dedicare un pensiero d'auguri alla sua fedele e fidata assistente Eleonora Sesana, che compie gli anni. La ragazza, spesso in compagnia del rapper, sembra essere molto riservata.

Il biglietto d'auguri

In una storia il rapper ha mostrato un bigliettino: «Oggi è il compleanno della mia assistente e ho trovato questo biglietto d'auguri». Il rapper, poi, legge ciò che c'è scritto sopra: «La tua vita è come un film», quindi, lo apre e legge la scritta al suo interno: «Spoiler alert: alla fine muori».

Il video è accompagnato dalla dedica: «Tanti auguri compagna di avventure», con tanto di cuore rosso.

Fedez in California

Fedez durante le sue "vacanze" californiane ha incontrato molti amici, tra cui numerose superstar.

Chi è Eleonora Sesana

Eleonora Sesana è nata a Milano e ha 33 anni. Il suo ruolo è di personal assistant e communication assistant. Di recente sta facendo parlare di sé perché ha accompagnato Fedez a Miami. Come si può notare sul suo profilo Linkedin, ha conseguito una laurea triennale all’Università degli studi dell’Insubria nel 2012 in Scienze del turismo e nel 2014 la specialistica in Turismo, territorio e sviluppo locale all’Università Bicocca Di Milano. Tra il 2016 e il 2017 ha frequentato il Master comunicazione e media digitali presso Il Sole 24 ORE Business School. Su LinkedIn descrive se stessa come una donna “motivata, entusiasta e concreta”.

