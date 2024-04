Fedez: «Credo di avere trovato la mia versione femminile». L'allenamento con i suoi "sosia nel mondo"

di Redazione web

Fedez, in questo momento, si trova in California perché proprio oggi, venerdì 12 aprile, inizia uno dei Festival musicali e non solo, più atteso di tutto l'anno: il Coachella. Il rapper parteciperà all'evento, si pensa, con vari amici o colleghi perché i genitori Franco e Tatiana dovrebbero essere tornati in Italia con Leone e Vittoria.

In questi giorni, quindi, il cantante sta pubblicando varie storie sul proprio profilo Instagram e, proprio nelle scorse ore, ha deciso di allenarsi un po'. Nella palestra in cui è andato, Fedez ha conosciuto vari ragazzi intenti ad allenarsi e ha registrato diversi video in cui fa autoironia sul proprio stato fisico e dove mostra la differenza tra lui e i suoi "sosia nel mondo".

Fedez, nella palestra californiana

Fedez ha postato una storia Instagram in cui mostra ai suoi milioni di fan di essere in una palestra enorme circondato da attrezzi di ogni tipo.

Fedez e la singletudine

Fedez, a giudicare dalle storie Instagram, si starebbe vivendo questo periodo di singletudine molto bene. Il rapper, dopo la separazione da Chiara Ferragni che, intanto, non si fa più vedere sui social ormai da dieci giorni, è volato negli Stati Uniti con i bambini ed è stato prima a Miami e, ora, è in California.

