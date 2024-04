Fedez, frecciatina anche a Luis Sal e foto nudo allo specchio: «Gasato come un teenager»

di Redazione web

Fedez si sta divertendo «come un teenager» al Coachella Festival in California. Almeno così lui racconta ai suoi fan su Instagram, follower che non hanno alcun dubbio in merito a questo, dato che il rapper è in un luogo bellissimo, vive in una casa extralusso e incontra amici e persone nuove dalla mattina alla sera.

In questo momento il cantante è "single" nel vero senso della parola perché i suoi bambini Leone e Vittoria sono tornati in Italia con mamma Tatiana e papà Franco e, quindi, lui è rimasto in compagnia di alcuni colleghi con i quali partecipa a concerti, si allena o... lancia frecciatine.

Nel suo bersaglio è capitato anche l'ex amico Luis Sal e il loro tanto conteso progetto "Muschio Selvaggio". Dopo la stoccata notturna (ora losangelina), ecco la foto nudo allo specchio.

La storia Instagram di Fedez

Nonostante Fedez abbia più volte spiegato nelle sue storie Instagram che ha lasciato il Festival presto perché si sente una persona anziana e «piena di jet lag» e che al Coachella non ha fatto altro che mangiare, sicuramente i suoi fan hanno notato che si è comunque divertito.

Proprio in questo frangente, Fedez ha lanciato una bella frecciata a Luis Sal scrivendo: «Mike mi ha detto che Mr. Marra (che ha co-condotto l'ultima edizione di Muschio Selvaggio, ndr) è il podcaster più forte d'Italia (anche lui dice che Muschio era meglio prima)». Infatti, la "nuova era" del podcast, che vede Luis e Homyatol insieme dietro al bancone, è cominciata proprio qualche giorno fa con la prima puntata che ha visto ospite Immanuel Casto (cantautore e autore). È chiaro che quella di Fedez sia stata una stoccata bella e buona ma i numeri dicono altro: l'ultima puntata del podcast con lo youtuber alla conduzione ha totalizzato 748.735 visualizzazioni, mentre l'ultimo episodio con Fedez "solo" 572.067.

Fedez, selfie nudo

Fedez, anche durante la sua intervista a Belve, aveva spiegato a Francesca Fagnani che gli piace scattarsi i selfie allo specchio e poi pubblicarli su Instagram perché per avere il fisico e gli addominali scolpiti lavora molto sodo. Così, ha pensato di farsi una foto in cui si vede chiaramente che non indossa le mutande e ha coperto le zone in cui non batte il sole scrivendo: «Stasera ci sono i Sublime in line up e sono gasato come un teenager».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 11:55

