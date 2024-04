Fedez risponde a Gramellini: «Idolo della sinistra? Non me ne frega un c***o». E nelle stories mostra il lato B

di Ida Di Grazia

Massimo Gramellini attacca Fedez e lui risponde via Instagram mostrando il lato B. Dalla sua villa a Los Angeles dove si trova in vacanza per il Coachella, il rapper ha pubblicato due storie in cui ribatte all'articolo pubblicato dal giornalista nella sua rubrica quotidiana "Caffè". Nei giorni scorsi, dopo l'intervista a Belve dalla Fagnani, Fedez era finito al centro delle polemiche per la cover del suo cellulare con l'immagine di Silvio Berlusconi che fa il gesto delle corna. Ma come si dice: nuovo giorno nuova bufera.

La provocazione di Massimo Gramellini

«A inizio carriera i suoi testi erano giochi di parole brillanti («prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema») che facevano di lui un Bergonzoni minore - scrive Massimo Gramellini nella sua rubrica Caffè dal titolo "Mistero della Fedez" - ma molto promettente».

Poi prosegue: «Con la maturità si è un po’ perso, disegnando una parabola opposta a quella di Jovanotti, che però legge un libro di spiritualità al giorno, mentre Fedez, e lo ha ribadito nella rivelatoria intervista a "Belve", sembra veramente interessato solo alla superficie dell’esistenza: lusso e se**o. Niente di male, se va bene a lui.

La risposta di Fedez

Fedez non ci ha messo molto a rispondere dalla sua villa a Los Angeles e lato b in bella mostra scrive così nelle sue storie: «E mentre Gramellini scrive un articolo inutile su di me io me ne sto con il cu*o all’aria in piscina. Ciao Massimo Gramellini, se vuoi ti porto una calamita da Los Angeles». Poi la puntualizzazione: «Per la cronaca, a me di essere l’idolo della sinistra non me ne frega un ca**o… Io voglio essere l’idolo di tua nonna. Poi onestamente… Ma manco topo Gigio vorrebbe essere l’idolo della sinistra». «È appena esplosa una centrale idroelettrica con dei lavoratori che hanno perso la vita e tu - conclude - giornalista intellettuale di sta ceppa piuttosto di parlare delle morti sul lavoro che aumentano ogni anno parli della cover del cellulare di Fedez… Bah».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA