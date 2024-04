Fedez rinato dopo l'addio a Chiara Ferragni, Francesca Fagnani: «Ora è libero e può pensare da solo, sta recuperando sé stesso»

di Redazione Web

Francesca Fagnani si racconta al settimanale "Oggi", commentando il successo della sua trasmissione "Belve": «Ho paura di non essere all’altezza di quello che mi sta succedendo - dichiara -. Ho un’ansia che mi porta a lavorare il triplo. Ho visto salire e scendere rapidamente persone ben più importanti di me e questo mi ricorda sempre che “successo”, in fondo, è un participio passato».

Francesca Fagnani e l'intervista a Fedez

La giornalista parla anche dell'intervista a Fedez, che ha sancito il record di ascolti del suo programma su Rai2: «Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero.

Salvini a Belve

A "Belve" si è commosso anche Matteo Salvini, di cui la Fagnani dice: «Erano lacrime autentiche. Succede spesso su quella domanda finale: “Se potesse riportare in vita qualcuno e dirgli qualcosa chi sarebbe e cosa gli direbbe?”. È una domanda che faccio sempre perché me lo sono chiesta io per prima». A quella domanda lei risponderebbe: «Lei e zia Lella, la tata che prima ha cresciuto lei e per un po’ anche me. A zia Lella vorrei chiedere scusa per certe crudeli stupidaggini che si fanno da bambini. A mia mamma vorrei poter dire che la amo. Non gliel’ho detto abbastanza. E vorrei scusarmi per il tempo non dedicato; quando sei giovane non ci pensi».

