Fedez a Belve, Chiara Ferragni a casa con la mamma e i figli: la reazione dopo l'intervista dell'ex e il dettaglio notato dai fan

Fedez a Belve parla della moglie e si commuove. Chiara Ferragni, chiusa nel silenzio sui social da giorni, appare solo nelle storie di mamma Marina. Sia ieri, martedì 9 aprile, che oggi l'influencer è stata immortalata dalla mamma, che si è trasferita a casa della figlia per starle vicino in questo momento non facile della sua vita. Nella prima storia un abbraccio emozionante con i figli Vittoria e Leone, appena tornati da una lunga vacanza con il papà a Miami. E nell'ultima, sdraiata sul divano, abbracciata alla piccola di casa. Non è sfuggito ai fan lo sguardo apparentemente triste di Chiara, che mentre abbraccia la sua bambina fissa il vuoto. Un'immagine decisamente inusuale per Ferragni, sempre sorridente e felice nei suoi contenuti social.

Chiara sparita dai social, cosa succede?

Un'assenza così lunga dai social per Chiara Ferragni si era registrata solamente nei giorni successivi all'esplosione del caso Balocco.

Cosa ha detto Fedez a Belve

«Cosa l’ha fatta innamorare di Chiara?». «Il sesso. La connessione sessuale tra noi è stata una cosa che raramente ho sperimentato», confida a Francesca Fagnani. Poi arriva il momento in cui si commuove: «Io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, la mia malattia. Sono stati tre anni molto complicati e purtroppo non abbiamo retto».

«Tradimenti? Mi fa ridere, fino a che ero sposato ero gay, quando mi mollo allora mi piacciono le donne». «Io non sono gay. Ma a me stupisce la leggerezza con cui viene trattato l'argomento. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro... ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?», ha detto.

