Fedez a Belve, Stefania Orlando si complimenta: «Lo abbraccio, è stato sincero e fragile»

di Cristina Siciliano

Dal divorzio al pandoro gate passando per i presunti tradimenti e il tentato suicidio: sono queste le tematiche che Fedez ha affrontato durante la sua intervista a Belve condotta da Francesca Fagnani. Il rapper ha parlato della crisi matrimoniale con Chiara Ferragni e non è riuscito a trattenere le lacrime. «Sono stati tre anni molto difficili - ha sottolineato Fedez -. Purtroppo non abbiamo retto». A fare i complimenti al rapper ci ha pensato Stefania Orlando. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha espresso la sua opinione sul suo account X.

Le parole di Stefania Orlando

Al contrario dell'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa in cui c'è stato tanto di "non detto", Fedez sembra si sia aperto senza omissioni o nascondendosi dietro frasi fatte.

«Fedez da abbracciare - ha commentato Stefania Orlando su X -. Mi è piaciuta l'intervista, lui mi è sembrato sincero e a tratti fragile. Provare empatia nei suoi confronti non significa automaticamente essere contro Chiara Ferragni. Non è una gara tra lui e lei, valuto ciò che ho sentito e mi fermo lì».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 16:46

