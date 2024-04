Fedez a Belve, davvero non sapeva nulla del caso del pandoro? Cosa c'è dietro la frase 'misteriosa'

Questa sera, Fedez si siederà sulla sedia di Belve, pronto a svelare alcuni retroscena e segreti anche riguardo alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni (in realtà ci si è già seduto, dato che l’intervista è registrata): l'ospite di Francesca Fagnani sembra non risparmiarsi e, dalle anticipazioni diffuse sui social emerge, un particolare intrigante sul "pandoro gate".

In una clip, il rapper risponde con convinzione ad una domanda sulla fine della sua relazione con la celebre influencer, accennando al fatto che c’entri non poco tutta la vicenda del celebre dolce natalizio dallo zucchero a velo rosa. Inutile dire che il suo commento ha scatenato una serie di interrogativi: è possibile che il pandoro abbia avuto un ruolo nella rottura del matrimonio? E, soprattutto, quanto ne sapeva realmente il rapper? La questione promette di essere uno dei momenti salienti dell'intervista, svelando un aspetto inedito di una delle (ex) coppie più seguite dello spettacolo italiano. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa RAI; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 20:46

