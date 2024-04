Fedez a Belve, Adriano Celentano: «Ciao. Mi sei piaciuto, sei stato forte». Poi il messaggio a Chiara Ferragni

di Cristina Siciliano

Fedez si è presentato in t-shirt total black a Belve nella puntata di ieri 9 aprile. Il rapper ha pianto almeno due volte durante l'intervista di Francesca Fagnani e ha giocato sia in difesa che d'attacco. Fedez, senza troppi giri di parole, ha raccontato un po' di tutto: la malattia, la separazione, la beneficenza, l'amore per i suoi figli, Chiara Ferragni, Luis Sal, le droge e il pandoro gate. Tutto sommato dall'intervista Fedez ne è uscito bene. E l'ha notato anche Adriano Celentano che sul suo profilo Instagram ha voluto inviare un messaggio al rapper.

Il messaggio di Adriano Celentano

«Ciao Fedez.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che Adriano Celentano ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Sei sempre stato e continui ad essere una grande persona, hai tutto capito come sempre. Spero di rivederti presto in televisione», ha scritto una fan. E ancora: «Io volevo nascere nel 58 e sposarti. Lo dico a tutti da quando ero bambina ed è giusto che tu lo sappia. Sei una persona meravigliosa».

