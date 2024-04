Fedez a Belve: «Che cosa aveva predetto mia nonna? Non lo posso dire». La rivelazione dei tarocchi

di Dajana Mrruku

L'intervista di Fedez da Francesca Fagnani ha lasciato molti interrogativi sulla fine della storia d'amore tra il rapper e l'imprenditrice digitale. In molti sperano in un ritorno di fiamma tra qualche tempo, mentre altri hanno notato in Fedez i segni del disinnamoramento. Un punto chiave dell'intervista è stata la domanda della belva Fagnani che chiede: «Che cosa l'ha fatta innamorare di Chiara Ferragni?» e la risposta del rapper ha lasciato un po' l'amaro in bocca. «Sinceramente? Il sesso», ha detto lui e tanto è bastato a far andare virale questa clip e a riportare alla memoria degli utenti la stessa domanda che gli fece Peter Gomez in "La Confessione" nel 2019, dove la risposta fu decisamente diversa. In quell'occasione, infatti, lui disse: «Non c’è una cosa sola, ma è stata la prima persona a cui ho raccontato cose che non ho raccontato mai a nessuno. Prima di essere marito e moglie, siamo migliori amici». Cosa sarà cambiato? In quattro anni molte cose sono successe.

Uno dei personsaggi fulcro di quest'intervista è stata la nonna Luciana che legge i tarocchi. In molti hanno notato che, nonostante si sia parlato della donna per pochissimo tempo, Fedez ha voluto subito sviare il discorso, evitando di rispondere alla domanda di Francesca Fagnani.

La nonna che legge i tarocchi

In molti ricorderanno la lettura dei tarocchi della nonna di Fedez che, durante la serie The Ferragnez, aveva predetto al rapper che qualcuno lo avrebbe tradito. Detto fatto, qualche mese dopo, Luis Sal abbandona Muschio Selvaggio, per poi tornare, un anno dopo per riprenderselo (come ha fatto).

Gli occhi di Fedez hanno iniziato a riempirsi di lacrime e con poca voce risponde che non lo vuole dire e Francesca Fagnani, messa da parte la belva che è in lei, si scioglie in un «Non lo diciamo», come se capisse la delicatezza del momento.

Le teorie sul web

Gli utenti sul web e su X in particolare, hanno iniziato a diffondere teorie al riguardo: c'è chi spera che nonna Luciana abia previsto un ritorno dei Ferragnez ma che Fedez non voglia anticiparlo o portarsi sfortuna rivelandolo. In molti credono che i tarocchi avessero previsto il divorzio più chiacchierato di sempre, dopo quello di Totti e Ilary, motivo per cui il rapper si sarebbe chiuso a riccio, colpito nel cuore dal ricordo.

D'altronde nonna Luciana non sbglia un colpo: dal secondo posto a Sanremo 2021, al tradimento di Luis, a lei non sfugge proprio nulla.

