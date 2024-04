Fedez: «Luis Sal non mi manca, ma io e Chiara Ferragni ci siamo rimasti molto male». La reazione dello youtuber

di Dajana Mrruku

Fedez a nudo da Francesca Fagnani. Il rapper, durante l'intervista a Belve è risultato a tutti molto spontaneo, nonostante non abbia nascosto di aver fatto diverse simulazioni di interviste con sua mamma Tatiana che interpretava la Fagnani e tutto il suo team che gli faceva molte domande scomode. Dal pandoro gate, al matrimonio finito con Chiara Ferragni, Federico Lucia ha parlato proprio di tutto, anche della fine della sua amicizia e collaborazione lavorativa con Luis Sal, rivelando che non gli manca affatto.

Le parole di Fedez

Fedez ha raccontato alla Fagnani di aver vissuto un lutto dopo il litigio e l'allontanamento di Luis Sal, ma che non sente la sua mancanza: «Luis Sal non mi manca, sono successe cose spiacevoli al di là della vicenda, anche Chiara c'è rimasta male.

La guerra per la proprietà del podcast, Muschio Selvaggio, sembra essere a favore di Luis Sal che è tornato online con una nuova puntata dopo oltre un anno dalla sua assenza. al posto di Federico, è tornato il fratello di Luis, Martin. Ma quale è stata la reazione di Luis Sal a queste parole di Fedez durante l'intervista di Belve?

La reazione di Luis Sal

Luis Sal ha sempre scelto modi molto originali di rispondere alle critiche e a Fedez in particolare. In molti ricorderanno il video pubblicato sul canale Youtube di Muschio Selvaggio, in cui rispondeva alla breve spiegazione di Federico dell'assenza di Luis nel podcast. «Dillo alla mamma, dillo all'avvocato» è diventato un tormentone incredibile. In molti, quindi, si aspettavano un dissing simile in questa occasione. Ma Luis ha scelto il silenzio. E ha preso un aereo che lo condurrà a Miami, dove, molto probabilmente, registrerà altre puntate del podcast che un tempo apparteneva anche a Fedez.

