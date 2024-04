Luis Sal svela il suo segreto imbarazzante: «Mi debilita da settimane, sto soffrendo molto»

di Dajana Mrruku

Luis Sal si sta preparando al suo ritorno su Youtube. Muschio Selvaggio è la sua "creatura", il podcast nato dalla collaborazione con Fedez e che, si vocifera, stia per tornare con altre puntate e nuovi ospiti. L'unico assente? Proprio Fedez, per permettere così il ritorno di Luis Sal (e di suo fratello Martin).

Intanto, lo youtuber ha rilasciato una lunga intervista al culturista Andrea Presti, L.A Design, in cui chiacchiera di fitness e allenamento, altra sua grande passione (tanto da pensare di aprire una palestra tutta sua). Durante l'intervista, Luis Sal non ha potuto nascondere a lungo il malessere che stava provando e, nonostante si trattasse di una dichiarazione imbarazzante, ha raccontato il problema che lo fa soffrire.

Il racconto imbarazzante

«Io non te l’ho detto, ma ho un segreto imbarazzante in questo momento», ha rivelato Luis Sal ad Andrea Presti. «Ho una cosa che non ho detto a nessuno. Sono venuto qui, tu mi hai visto sereno? Sembra che stia nascondendo qualcosa? Io ho… Io ho un’emorroide gigante in questo momento e sto malissimo.

Lo youtuber ha approfondito il suo dolore, raccontando: «Mi disabilita da due settimane, fare squat è fastidioso, la sensazione non è bella. Fare tutto non è il massimo. Oggi sono stato a letto ore prima di trovare il coraggio di andare a fare un bidet. Non so se ho celato bene tutto o se si vede bene in faccia. Perché la verità è che sono dolorante. Mi hai visto camminare lentamente? Perché è come se avessi qualcosa. Diciamo che non è facile. Sento sempre questo dolore. Ho cercato di celarlo, ma sto male per questa situazione».

Il ritorno di Luis Sal

Durante l'intervista Luis Sal ha anche parlato del momento del suo fatidico "comeback", il ritorno sulle scene (e Youtube) dopo il video cult "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato": «Come va? A parte questo tutto ok devo dire. Dal punto di vista del fitness non mi sono allenato molto in questi giorni, per questa ragione. Sto vivendo la mia vita. Sto vedendo persone, facendo cose, mangio con regolarità. Poi sto preparando un comeback. Potente? Non lo so e non so il riscontro che avrò. Quando realizzo un progetto mi dimentico l’era in cui siamo, dimenticandomi il pubblico, questo per essere più vero possibile. Altrimenti uno pensa ‘se poi non piaccio?’. Non voglio fare le cose in funzione del possibile gradimento».

