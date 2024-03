Luis Sal torna alla conduzione di un podcast: il progetto top secret e il dubbio su Muschio Selvaggio

di Dajana Mrruku

Luis Sal sta tornando in pista, o meglio, davanti al microfono di un famoso podcast. Dopo lo stop dovuto alla diatriba con Fedez su Muschio Selvaggio, lo youtuber potrebbe aver finalmente trovato un accordo per tornare alla ribalta con la sua idea iniziale, che sarebbe dovuta essere alla base del podcast condiviso con il rapper. A quasi un anno di distanza dalla lite con Fedez e dal suo allontanamento da MS, Luis Sal è tornato sulla bocca di tutti per l'esito legale che decreta la proprietà del podcast e, come annunciato da Marra e Fedez, la sua chiusura. Forse. Qualcosa farebbe intuire che lo youtuber potrebbe tornare alla sua conduzione...

Luis Sal, le indiscrezioni

Il ritorno di Luis Sal alla conduzione di un podcast sembra essere cosa certa, ma il nome di questo progetto rimane ancora top secret, più o meno.

Selvaggia Lucarelli, infatti, ha rivelato che, secondo le sue fonti, lo youtuber potrebbe tornare al timone proprio di Muschio Selvaggio, dopo l'abbandono di Fedez e Marra che hanno deciso di non produrre più nuove puntate a causa della situazione ingestibile e difficile.

Per adesso, Luis Sal non ha ancora detto nulla e Muschio Selvaggio si avvia verso l'ultima puntata della prossima settimana, La speranza che possa tornare, tuttavia, c'è ancora!

