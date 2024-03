Fedez chiude Muschio Selvaggio, l'avvocato spiega la strategia: «Cos'è la clausola della roulette russa»

di Cristina Siciliano

Muschio Selvaggio si ferma. A due settimane dall'ordinanza del Tribunale di accettare il ricorso di Luis Sal e quindi in attesa di sapere la definitiva decisione, Fedez ha deciso di fermare il podcast che conduce con Davide Marra. La ragione della chiusura di Muschio Selvaggio è nella clausola della "roulette russa" emersa due settimane fa, quando il tribunale di Milano ha affidato la gestione del 50% delle quote di Fedez a un curatore. A tale proposito nelle ultime ore è intervenuto Marco Rosato, senior associate di Alma Led per spiegare nel dettaglio l'accaduto.

Le parole dell'avvocato

«Noi la chiamiamo "anti-stallo": può essere inserita sia nello statuto che nei patti parasociali di una società e serve quando, in caso di quote identiche o diritti di voto che possono impedire il raggiungimento della maggioranza, si paralizza l'attività imprenditoriale - ha sottolineato il senior associate di Alma LED Marco Rosato all'AdnKronos -.

L'avvocato ha aggiunto: «I giudici hanno adottato un principio di 'buon senso': la scelta se acquistare o vendere spetta alla parte che 'subisce' l'offerta. Se è molto alta, potrà avere una ricca liquidazione; se è troppo bassa, potrà lei stessa comprare la quota dell'altro, facendo un buon affare. Quindi, in linea di principio, non ci dovrebbero essere abusi in questo meccanismo secondo la Cassazione».

«Per la prima volta, dunque, i Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati sulla c.d. clausola della roulette russa - ha concluso l'avvocato -. E dopo un articolato esame della sua genesi nel Paesi di matrice anglofona e una verifica di diritto comparato con le altre giurisdizioni europee, ne hanno decretato la sua ammissibilità anche in Italia»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 18:59

