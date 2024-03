Chiara Ferragni in lacrime su Instagram: «È un periodo di m*rda. Basta fingere che tutto vada sempre bene»

Chiara Ferragni è tornata in Italia, dopo 5 giorni a New York l'influencer ha immediatamente colto l'occasione per trascorrere un pomeriggio al parco Sempione di Milano al luna park con i figli, per poi ritornare a casa e rispondere ad alcune domande dei fan. Parole emozionate, che sono culminate anche con gli occhi lucidi e lacrime. Andiamo a vedere cosa è successo su Instagram.