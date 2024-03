Chiara Ferragni senza sorriso: «Giorno per giorno. Un po' meglio di ieri». Cosa ha rivelato su Instagram

di Cristina Siciliano

«Giorno per giorno. Un po' meglio di ieri». Chiara Ferragni con un post pubblicato sul suo profilo Instagram inverte la rotta tracciata e confermata a Che tempo che Fa annunciando la volontà di raccontare «up and down» e di vivere ogni giorno con maggiore consapevolezza e serenità, senza nascondersi dietro a finti sorrisi. Pandoro-gate, guai giudiziari, le crociate con il Codacons, l'odio social e la crisi matrimoniale con Fedez. Oggi Chiara vuole voltare pagina. L'imprenditrice digitale ha infatti pubblicato una serie di foto, sul suo account social, dove si ritrae da sola (in alcune si mostra riflessiva e pensierosa in altre invece è sorridente). Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post Instagram che Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram.

Chiara Ferragni e la foto

Mentre Fedez rievoca l'amore e la passione per la musica, Chiara Ferragni nel periodo più delicato della sua vita, dopo mesi di mezze parole e frasi sibilline, sta cercando di guadagnarsi nuovamente la fiducia dei suoi follower.

Poco dopo è arrivata una curiosità di un follower di Chiara Ferragni. «Ora che rispondi di più lo fai perché sei cambiata davvero oppure è una tattica?». L'imprenditrice digitale non ci ha pensato due volte a rispondere: «Ho spesso risposto in dm ed anche qui nei commenti. Ora cercherò di farlo anche di più», con l'aggiunta di un cuore.

Dal commento social, Chiara Ferragni non si è mostrata infastitida. Anzi.

Quale sarà la sua prossima mossa?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA