Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: «Mi prendo il corno rosso, spero porti fortuna per tutto». Il giallo del furgone dei traslochi

«Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino. Porta bene? Speriamo, serve un po' di buona fortuna». Con queste parole Chiara Ferragni aveva lasciato l'ultima volta Michel Dessì, l'inviato della trasmissione Pomeriggio 5. Questo è un momento delicato in casa Ferragnez. Tanto delicato da richiedere, da parte della coppia, massimo riserbo sulla salute della propria storia d'amore. "Chiara Feragni e Fedez si sono lasciati" è la notizia boom che sta spopolando sul web ma ancora nessuno dei due ha confermato.

«In teoria questo è l’anno del Toro, ma mi sembra che sia tutto tranne che un bell’anno, per ora. Però dai, rimaniamo positivi». Non è d’altronde la prima volta che Chiara Ferragni appare sui social per lamentare la scomparsa della sua buona stella. E così Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5 ha scelto di farle recapitare un corno rosso, consegnato all'imprenditrice digitale da Michel Dessì, impavido giornalista appostato da giorni sotto casa della coppia.