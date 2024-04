Fedez triste per Paloma, Chiara Ferragni "risponde" con un video del cane. E i fan sognano

di Cristina Siciliano

Molti fan sognano un colpo di scena, con lieto fine da favola per Chaira Ferragni e Fedez, sperando che entrambi possano tornare a vivere insieme con i due figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni. Al momento però il rapper e l'imprenditrice digitale stanno conducendo due vite separate, ciascuno impegnato con il lavoro, viaggi e uscite. Ma proprio la foto di Paloma, il golden retriver arrivato in casa dopo la morte di Matilda, che ritrae Fedez mentre lei lo lecca festosamente, e una scritta eloquente: «Miss You», con un cuore spezzato e un emoji che piange, ha catturato l'attenzione dei fan della coppia.

Fedez triste per Paloma: «Mi manchi». Dov'è la cagnolina che i Ferragnez avevano adottato?

La risposta di Chiara

Il rapper è riuscito a sorprendere i suoi fan proprio perché ha pubblicato nelle sue Instagram stories un foto che descrive un momento della sua vita quotidiana "pre crisi matrimoniale" con Chiara Ferragni.

Instagram, che ha visto nascere e crescere il loro amore e formare la loro famiglia, oggi diventa uno strumento in cui i Ferragnez giocano le loro carte. Dopo la rottura tra il rapper e l'imprenditrice, di Paloma, la cagnolina color miele si erano perse le tracce, tanto da far sorgere in più di un fan l'interrogativo sulla sorte che le era toccata. Ora è chiaro che sta benissimo, e continua ad essere amata da entrambi allo stesso modo. C'è da dire che il defollow da parte di entrambi sui social ha fatto intendere ad una rottura definitiva. E invece, che siano questi piccoli segnali di disgelo? I fan, nel frattempo, sognano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 17:56

