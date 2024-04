Chiara Ferragni tifa Cremonese: allo stadio con Leone, la mamma e le sorelle dopo la "scomparsa" dai social

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni ha spento i social: dalla partenza di Fedez per Miami, proprio nella settimana dell'intervista del rapper a Belve, l'imprenditrice digitale ha scelto di prendersi una pausa da Instagram e compagnia. Ma non basta questo per godere della privacy: Chiara Ferragni è tornata in pubblico e lo ha fatto nella sua città, allo Zini di Cremona, dove ha seguito la partita fra Cremonese e Ternana.

Naturalmente Chiara non è passata inosservata. Top total white mini, jeans e borsa griffata: così l'imprenditrice digitale è arrivata allo stadio con il figlio Leone, le sorelle Valentina e Francesca e mamma Marina. Sugli spalti anche il fidanzato di Valentina, Matteo Napoletano.

Pomeriggio in famiglia

«Forza Cremo», «Cremonesi», le parole che Valentina Ferragni ha scritto nelle sue Instagram stories.

La sparizione dai social

Sono circa undici giorni che Chiara Ferragni è sparita dai social: non pubblica una foto da quando è rientrata da Abu Dhabi, consegnando i due figli a Fedez che li ha portati a Miami. Rimane ancora un mistero la sua assenza da Instagram, che per lei è il principale strumento di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA