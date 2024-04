Chiara Ferragni e la fuga per 24 ore a Monte Carlo, Fedez a casa con i figli: «La cameretta prende forma»

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni se ne va «per 24 ore a Monte Carlo» e lascia i figli, Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni, a Fedez. La crisi tra l'imprenditrice digitale e il rapper sembra sempre più profonda con il passare del tempo e proprio in queste ore, mentre l'influencer è pronta a trascorrere un giorno a Monte Carlo, il rapper ha deciso di restare a Milano e dedicare del tempo prezioso ai suoi figli. Fedez ha infatti pubblicato un video nelle sue Instagram stories che riprende il momento in cui Leone e Vittoria (di spalle) giocano con una console video games. Poco dopo il rapper ha condiviso un altro video in cui riprende la cameretta per i suoi figli nella sua nuova casa a Milano. In particolare, è possibile notare dal video di Fedez una lampada di Pikachu. «Papà lo sai che io ho un libro di Pikachu bellissimo?», pronuncia teneramente Leo nel video.

Chiara Ferragni a Monte Carlo

Chiara Ferragni, dopo un lungo digital detox in cui si è tenuta ben lontana dai social, è tornata più attiva che mai. L'imprenditrice è volata infatti nelle ultime ore a Monte Carlo, (probabilmente per lavoro) ma ha scelto un look casual e comodo, seguendo praticità e comfort.

Sicuramente oggi l'imprenditrice si sente più sicura a mostrarsi sui social, dai quali è stata lontana per tutelarsi in un momento parecchio complesso che si intreccia ai problemi legali correlati al Balocco-gate. L'imprenditrice ha anche riattivato i commenti agli utenti ai post Instagram.

Sarà che la guerra, tra Chiara e Fedez, a colpi di eventi e comparsate su Instagram, sta per iniziare.

Al momento tutto sembra girare in un limbo...

