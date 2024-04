Fedez e Ferragni, rottura totale: bloccati a vicenda su Instagram. «Il rapper furioso con Chiara, c'entra un uomo»

Fedez e Chiara Ferragni mai così lontani. La ex coppia d'oro sembra essersi completamente sgretolata negli ultimi mesi, da quando il rapper ha abbandonato la nuova casa a City Life per acquistare un nuovo appartamento da arredare secondo i suoi stessi gusti e far crescere i figli. Sono momenti molto delicati per i Ferragnez. I due hanno smesso di seguirsi sui social e addirittura si sarebbero bloccati a vicenda, come si può notare dai tag spariti nelle foto. Insomma, per due che sui social ci hanno costruito una carriera, si può parlare di dichiarazione di guerra.