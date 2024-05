Primo Maggio, Fedez amarcord: il ricordo dell'esibizione che fece scandalo sul palco del Concertone

di Redazione web

Sono già passati tre anni dall'esibizione "scandalo" di Fedez al concertone del Primo Maggio che, nel 2021, si era tenuto come tutti gli anni in Piazza San Giovanni a Roma (quest'anno è al Circo Massimo). In quell'occasione, il rapper milanese era salito sul palco e, prima di esibirsi con uno dei suoi pezzi di repertorio, si era scagliato contro i vertici della Rai accusandoli di voler censurare il suo discorso e, poi, aveva espresso tutta la sua amarezza nei confronti del senatore leghista Ostellari per la sua posizione sul ddl Zan. Fedez ha voluto ricordare quel momento con una storia sul proprio profilo Instagram.

La storia Instagram di Fedez

Fedez ha voluto ricordare un "momento iconic" della sua carriera con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: quando, al concertone del Primo Maggio, andò contro alle istituzioni Rai e alle posizioni politiche della Lega.

Fedez, dopo la rottura con Chiara

Da quell'ormai lontano 2021, la vita di Fedez è letteralmente cambiata. Il rapper, infatti, ha combattuto contro e sconfitto contro un tumore al pancreas, si è preso le sue soddisfazioni lavorative e si è separato da Chiara Ferragni. Ora, il rapper si sta vivendo questo periodo da papà single e sembra divertirsi più che mai con gli amici e con i suoi bambini Leone e Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 16:54

