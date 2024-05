Fedez alla festa glam con gli amici. Ma sulla pista da ballo lui pensa a mangiare la costata: «Delicatissimo»

di Redazione web

Fedez continua a godersi la sua "singletudine". Il rapper, dopo la separazione dall'ormai ex moglie Chiara Ferragni, secondo molti fan, sarebbe persino rinato. Ultimamente partecipa a eventi e feste, starebbe lavorando a nuovi progetti e, inoltre, è da poco tornato da un viaggio incredibile negli Stati Uniti. Prima, è stato a Miami insieme ai genitori e ai suoi bambini Leone e Vittoria e, poi, è volato in California per il Coachella Festival. Nelle scorse ore, Fedez ha preso parte a una festa a Milano e, sulla pista da ballo, non si è scatenato in "modo tradizionale"... anzi!

La festa di Fedez

Fedez ha partecipato a una festa in un ristorante di Milano, anche se, non ha specificato il tipo di evento a cui ha preso parte. Comunque sia, il cantante si è presentato al locale con un outfit completamente nero e si è lasciato immortalare con due amici e collaboratori, sotto alla foto ha scritto: «Non fo*** con il mio squad».

La storia successiva è un video e Fedez è al centro della pista da ballo di una stanza con luci rosse e musica ad alto volume.

La dedica a Donatella Versace

Fedez, ieri, ha anche dedicato un dolce pensiero d'auguri alla migliore amica Donatella Versace che ha compiuto 69 anni. Il cantante ha postato una foto con la stilista e ha scritto: «Auguri amore mio», nello scatto, però, c'è anche la supermodella Gigi Hadid e, quindi, il rapper ha precisato: «Sto parlando di Donatella ovviamente». Fedez ha anche aggiunto: «Sempre al tuo fianco, così come tu lo sei stata per me».

