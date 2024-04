Isola dei Famosi, Francesca Bergesio in stampelle: «Non è per niente facile». Cosa è successo

di Cecilia Legardi

A causa di un'imprevista caduta, Francesca Bergesio si ritrova con una microfrattura alla gamba. La ragazza ha dovuto ritirarsi dall'Isola dei Famosi per il dolore. Nelle ultime ore si è mostrata sui social con tutore e stampelle.

Isola dei Famosi, le pagelle: Luxuria stronca critiche (8), regna l'omertà (2), Bruganelli feroce (9), il ritorno di Edoardo Franco (7)

Francesca Bergesio lascia l'Isola dei Famosi

Francesca Bergesio era una tra le promettenti concorrenti dell'edizione 2024 de L'Isola dei Famosi, ma durante una delle prove ha avuto un infortunio, dovendo così lasciare Honduras e rientrare in Italia.

In un post sui social ha rivelato ai follower che gli esami ospedalieri hanno evidenziato una microfrattura: «Ho effettuato una risonanza magnetica che ha rilevato una microfrattura alla tibia - ha spiegato Francesca - . La prognosi dice che per un mesetto circa dovrò stare a riposo con la gamba senza fare sforzi. Ho dovuto abbandonare l’Isola. Sto cercando di accettare e metabolizzare la situazione anche se non è facile per niente». La ragazza è estremamente dispiaciuta di aver perso l'occasione di andare fino in fondo al programma e alle sfide quotidiane di quel pezzo di paradiso rurale.

Come sta l'ex naufraga

Francesca ha condiviso una fotografia sulle storie Instagram che la ritrae sorridente, sul divano, con le due stampelle e un tutore all'altezza del ginocchio. Non può fare sforzi con la gamba ma sembra stare bene. Sulla piattaforma ha voluto anche ringraziare gli altri naufraghi incontrati a Honduras: «Grazie Isola, per i colori, per i profumi, per le riflessioni, per il cielo stellato, per le privazioni, per avermi fatto staccare la spina da una vita che corre troppo veloce, sei stata una gran bella lezione che custodirò gelosamente nel mio cuore. Grazie a voi che mi avete seguita e supportata», ha concluso. Dopo aver vinto Miss Italia 2023 la attendono sicuramente tanti altri progetti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA