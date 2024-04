Pietro Fanelli contro i naufraghi: «Non voglio stare con questi morti di fama». Luxuria lo premia, è polemica

di Ida Di Grazia

Pietro Fanelli è uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi che fa più discutere. Il poeta e modello ha avuto un duro scontro in diretta con Sonia Bruganelli, senza minimamente scomporsi. Il suo atteggiamento gli vale una bella nomination da parte dei suoi colleghi, ma anche in questo caso non fa una piega e anzi ci mette il carico: «Sono felice di stare in nomination perché non voglio più vedere gente morta di fame e di fama». Affermazioni che non vengono stoppate, anzi per Pietro arriva un bel premio

Pietro premiato

Poco prima delle nomination Vladimir Luxuria assegna a Pietro una missione: «Devi stare tre giorni da solo su un'altra playa lontano dal gruppo, se ci riuscirai al gruppo andrà una rete da pesca, un chilo di pasta e due pomodori.

Una coccola per il naufrago che accetta la prova: «Sono felice perché io non ci volevo stare con loro, me ne sarei stato comunque per i fatti miei. Sono deluso e stanco mi manca la mia donna, non voglio stare con affamati di fama».

#isola Pietro e protetto dagli autori chissà quale agenzia ha dietro — Giusy Zambu 🦄 💛🤍💜 🦋 (@Giusi2023) April 22, 2024

La protesta

Questo atteggiamento così protettivo da parte di Vladimir Luxuria nei confronti di Pietro non piace però al mondo social che si chiedono cosa ci sia dietro. Le parole usate dal modello sono davvero offensive e irrispettose versoi suoi colleghi e invece di redarguirlo è stato mandato da solo su un'altra isola promettendo un premio per il gruppo e soprattutto uno solo per lui. Essendo in nomination per Pietro potrebbe essere una bella occasione di mettersi in mostra ed evitare di uscire il prossimo lunedì.

