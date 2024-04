Cibo rubato, naufraghi puniti con lo spegnimento del fuoco. Sonia Bruganelli furiosa con Pietro: «Sei pagato come me»

di Ida Di Grazia

L'omertà regna sovrana all'Isola dei Famosi. Nella putata di lunedì 22 aprile si torna sul caso del cibo rubato ai cameraman, ma a dispetto di quanto fatto sottintendere da Vladimir Luxuria la scorsa settimana, non ci sono le immagini incriminate, e nessuno del gruppo fa la spia. Solo Pietro, Khady e Alvina hanno ammesso di aver mangiato, ma nessuno si prende la responsabilità di ammettere il furto in prima persona. Ne nasce un'accesa discussione tra Sonia Bruganelli e il poeta.

La punizione

Nessuno si fa avanti e quindi lo Spirito dell'Isola punisce tutto il gruppo attraverso un comunicato letto da Vladimir Luxuria in diretta: «Quando tornerete alla playa trovere il fuoco spento».

Pietro Fanelli si scaglia contro lo studio: «Non è che se uno ruba un pugno di riso è da condannare, vi dovete vergognare».

Date una statua a #Sonia!!

Ormai sempre più un mio idolo 😅



Pietro il classico figlio di papà che combatte le battaglie dalla poltrona e con frasi fatte. #Isola



pic.twitter.com/Yhicz6k5LR — CinguettaTV (@CinguettaTV) April 22, 2024

Furia Sonia Bruganelli

SOnia Bruganelli però non ci sta e risponde per le rime: «No no Pietro, le parole hanno un peso, quindi vergognatevi non ti devi assolutamente permettere di dirlo, perchè io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì, quindi adesso non fare quello che se ne lava le mani, perchè così è troppo facile».

