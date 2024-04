Nathaly Caldonazzo sull’Isola dei Famosi: «Vladimir Luxuria mi piace, è più adatta di Ilary Blasi»

di Cristina Siciliano

Nathaly Caldonazzo, l'ex naufraga della 17esima edizione dell'Isola dei Famosi, ha espresso il suo pensiero in merito al caso dell'espulsione di Francesco Benigno all'Isola. L'ex naufraga ha spiegato di non aver seguito bene la squalifica dell'attore dal programma ed ha poi commentato l'operato di Vladimir Luxuria e di Sonia Bruganelli in questa nuova edizione del reality.

Le parole di Nathaly Caldonazzo

«Sto vedendo l'Isola dei Famosi come voi.

L'ex naufraga ha aggiunto: «Per il resto, la Bruganelli è sempre la Bruganelli e la conosciamo. Io l'ho conosviuta al GfVip, abbiamo avuto delle discussioni, a volte è stata assolutamente inopportuna e poi alla fine anche lei carinamente si è ricreduta. Quello che posso dirvi dopo aver fatto molti reality è che tutto è vero. Quello che voi vivete noi viviamo. Se voi pensate a falsità, no. Non ci sono».

