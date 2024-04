Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme, eccoli al Coachella: «Dormiamo ovunque»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono partiti insieme... di nuovo (qualche settimana fa sono stati in Egitto). In questo momento l'influencer e il dj si trovano al Coachella Festival a Los Angeles, uno degli eventi glamour più attesi dell'anno. I due ex gieffini non hanno mai riconfermato di essere tornati insieme ma, da qualche mese, si parla della loro riappacificazione dopo la turbolenta e dolorosa separazione. Comunque sia, nonostante i fan continuino a chiedere a entrambi di chiarire o meno se sono una coppia, Sophie ha solo un pensiero: il jet-leg, i suoi effetti e come affrontarlo.

Sophie Codegoni al Coachella

Sophie Codegoni è emozionatissima di essere al Coachella Festival e, infatti nelle scorse ore, ha pubblicato moltissime storie e video sul proprio profilo Instagram. La giovane mamma ha scritto: «La mia prima volta qui», aggiungendo l'emoticon con gli occhi a cuoricino e insieme a lei ci sono anche altre amiche tra cui Giulia Cavaglià ed Elisa Visari con le quali si è scatenata ascoltando il concerto di Lana Del Rey e quello di Bad Bunny.

L'influencer non ha mai mostrato Alessandro Basciano nelle proprie storie Instagram ma il dj continua a pubblicare foto e video in cui si trova esattamente negli stessi suoi posti.

Sophie e il jet leg

Sophie Codegoni ha, poi, pubblicato alcune storie in cui è addormentata sul prato insieme alle amiche e scrive: «Qui il jet leg cominciava a farsi sentire» oppure un'altra foto in cui tiene il cappello da cowboy davanti al viso stanco e spiega: «Ci siamo addormentate dappertutto».

