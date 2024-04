Sophie Codegoni in Egitto: «Cosa si vede su Instagram e qual è, invece, la realtà». Ma i fan le chiedono: "Esci Basciano"

di Redazione web

Sophie Codegoni, in questo momento, è in Egitto insieme alla sua bambina Celine e (anche se lei non l'ha mai specificato) con Alessandro Basciano. Dopo i rumors che continuavano a inseguirsi nei mesi scorsi, sembra proprio che l'influencer e il dj si siano riavvicinati e che siano tornati una coppia.

Tuttavia, nessuno dei due si è mai sbilanciato in merito... forse, questa volta desiderano andarci con i piedi di piombo, visto quanto successo in passato. Nonostante i fan di Sophie continuino a chiederle di ufficializzare il ritorno di fiamma con il papà di sua figlia, lei pensa, invece, a postare foto divertenti che raccontano la sua vacanza al caldo.

Il post Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui è in sella a un quod nel bel mezzo del deserto.

La richiesta dei fan

I fan di Sophie Codegoni, però, vorrebbero solamente una cosa e cioè che mostrasse Alessandro Basciano e viceversa. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Non capisco il senso di postare foto uguali e non dire che sono insieme» oppure «Sophie... esci Basciano!».

