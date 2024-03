Sophie Codegoni e il trasloco, la disperazione davanti agli scatoloni: «Non so da dove cominciare»

di Redazione web

Sophie Codegoni e la sua bambina Celine si sono trasferite nella loro nuova casa a Milano. Era da mesi che l'influencer parlava ai fan dell'arredamento dell'abitazione in cui sarebbe andata a vivere con la sua piccola. Ora, che la giovane mamma si è finalmente lasciata il passato alle spalle (la casa in cui viveva prima era quella trovata subito dopo la separazione da Alessandro Basciano) è pronta a cominciare la sua nuova vita.

I fan di Sophie sono molto felici di vederla sorridente e contenta ora che è single, anche se, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, l'influencer si starebbe riavvicinando all'ex e papà di sua figlia.

Non è ancora chiaro se i due abbiano stabilito un rapporto civile per il bene di Celine o se ci stiano riprovando a livello sentimentale.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato diverse nuove storie sul proprio profilo Instagram. Nella prima immagine, l'influencer fotografa la situazione del salotto di casa sua pieno zeppo di scatoloni, trolley e valigie e oggetti incartati per non romperli durante il trasporto da un'abitazione all'altra. La giovane mamma, a corredo della foto, scrive: «Posso dire che non so da dove iniziare?» e, poi, aggiunge: «Però mi tocca» con tanto di emoticon sorridente.

Nella storia successiva, Sophie si scatta un tenero selfie mentre la sua Celine dorme beatamente tra le sue braccia.

Il lampadario giraffa

Nelle scorse ore, poi, Sophie Codegoni ha raccontato ai suoi fan la faticaccia che hanno fatto i traslocatori per portarle in camera da letto il grande lampadario a forma di giraffa. «È sempre un dramma quando devono portarla dentro e questa situazione mi fa sempre molto ridere».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 14:05

